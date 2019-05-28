Из-за Венесуэлы США покинули Конференцию по разоружению

США покинули Конференцию по разоружению в знак протеста против перехода к Венесуэле председательства в этом форуме, который поддерживается ООН, сообщает Голос Америки.

В прошлом году США поступили так же, когда председателем конференции стала Сирия.

«Мы должны попытаться сделать все, чтобы подобные государства не председательствовали в международных органах», – заявил журналистам посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд, после того как он покинул сессию в Женеве.

«Представитель временного президента Хуана Гуайдо должен присутствовать здесь, должен сидеть в этом кресле прямо сейчас. Бывший режим Николаса Мадуро, фактически, мертв, они просто не хотят сложить полномочия», – добавил Вуд.

Мадуро сохраняет контроль над государственными институтами Венесуэлы.

| 2019-05-28T15:29:55+00:00 28 мая 2019, 16:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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