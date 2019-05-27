Из-за угрозы взрыва на Северном вокзале Брюсселя проходит эвакуация пассажиров

Эвакуация персонала и пассажиров проходит на Северном вокзале Брюсселя из-за угрозы взрыва бомбы. Об этом сообщил в понедельник телеканал RTBF.

«Полиция дала распоряжение очистить вокзал в связи с поступившим сообщением о заложенной на вокзале бомбе», — сообщил телеканал. Движение поездов по основной железнодорожной магистрали Брюсселя — между Северным и Южным вокзалами — остановлено, если пауза затянется, может возникнуть острая транспортная проблема на железной дороге всего столичного региона в вечерний час пик.

В Бельгии в последние годы поступает в среднем более ста ложных сообщений о взрывных устройствах в общественных местах. Полиция уверяет, что вычисляет и задерживает до одной трети авторов этих сообщений. Обычно в качестве наказания суд назначает им штрафы, размер которых может превышать несколько десятков тысяч евро, в зависимости от объема причиненного ущерба.(ТАСС)