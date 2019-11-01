Из-за учений С-400 в Сербии премьер Болгарии подвергся критике Запада

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов «разозлил партнеров» с Запада, разрешив российским самолетам доставить комплексы С-400 в Сербию через территорию Болгарии. Об этом сообщило в пятницу издание «Вечерне новости».

Издание считает, что НАТО может помешать доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» на территорию Сербии. По сведениям газеты, эти опасения Белграда небеспочвенны, поскольку Болгария подверглась жестокой критике союзников по НАТО за то, что разрешила российскому самолету, доставившему С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит», пролететь через свою территорию.

Как отмечает «Вечерне новости», значительную роль в доставке российского оружия на учения сыграл болгарский премьер Бойко Борисов. Предположительно, он личной подписью разрешил пролет российского самолета в Сербию, что вызвало серьезные претензии к нему в западных кругах, сообщает издание. По информации газеты, за учениями «Славянский щит» из воздушного пространства Боснии и Герцеговины на протяжении двух дней наблюдали два самолета НАТО — B-350 и Global 6000.