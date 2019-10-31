Из-за участия в радикальных группировках более 400 граждан Азербайджана лишены гражданства

Более 400 граждан Азербайджана, которые присоединились к радикальным группировкам с 2011 года, лишены гражданства.

Об этом сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров, сообщает в четверг Trend.

Он добавил, что эти лица уже не могут вернуться в Азербайджан.

«Свыше 110 лиц были привлечены к ответственности. Соответствующие органы проводят работу по установлению и доставке в страну других лиц, участвующих в этих группировках. По подсчетам, до настоящего времени к этим группировкам примкнули более 1000 человек. Имеется информация о гибели более 300 из них. Но остальные укрываются в других странах. Помимо этого женщин и детей держат в сирийских и иракских лагерях. Проводится работа и по их доставке в страну, часть уже возвращена», — сказал Гейдаров.