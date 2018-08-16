Из-за трагедии в Италии матчи Серии «А» были перенесены

Матчи первого тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Фиорентина» и «Милан» — «Дженоа» перенесены в связи с крушением моста в Генуе, информирует официальный сайт Серии А. Эти встречи должны были состояться 19 августа.

Автомобильный мост Моранди рухнул во вторник, 14 августа. Трагедия унесла жизни 38 человек, при этом число жертв может возрасти. Оба клуба из Генуи попросили руководство Серии А перенести игры стартового тура.

«Президент Серии А, учитывая просьбу «Сампдории» и «Дженоа», а также согласие «Фиорентины» и «Милана», принял решение о переносе двух матчей первого тура чемпионата Италии в связи с трагедией в Генуе. Новые даты для этих встреч будут объявлены в ближайшее время в соответствии с действующими правилами», — говорится в заявлении на официальном сайте Серии А.

Сообщается, что руководство лиги рассматривает вопрос о переносе всех матчей первого тура чемпионата Италии.

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