Из-за тайфуна в Японии эвакуируют 110 тысяч человек

Из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, 14 авиарейсов отменено и объявлена эвакуация более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NKH

Объявлен четвертый из пяти принятых в стране уровней угрозы. Как отмечает телеканал, обильные дожди могли быть вызваны прошедшем в регионе тайфуном «Данас».

Незамедлительная эвакуация объявлена жителей ряда районов в префектурах Хиросима острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Еще 245 тыс. человек, проживающих в городе Куруме префектуры Фукуока, получили рекомендации об эвакуации.

В префектуре Фукуока на острове Кюсю принято решение отложить открытие участков для голосования на выборах в верхнюю палату парламента Японии в связи с ливневыми дождями.

| 2019-07-21T09:22:16+00:00 21 июля 2019, 10:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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