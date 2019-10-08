Из-за ситуации с уйгурами КНР подверглась новым санкциям США

Министерство торговли США вносит 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации с уйгурами в КНР. Об этом говорится в документе ведомства, опубликованном в понедельник в базе федерального регистра США, сообщает ТАСС.

«Эти 28 организаций определены правительством США как занимающиеся деятельностью, идущей вразрез с внешнеполитическими интересами США, — отмечается в тексте. — Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства».