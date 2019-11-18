Из-за символики глава правительства Каталонии предстал перед судом

В Барселоне в понедельник, 18 ноября, начался суд по делу главы правительства Каталонии Жоакима Торры. Речь идет о невыполнении им требований избирательной комиссии Испании. Прокуратура требует для 56-летнего политика 20-месячного запрета занимать государственные должности и штрафа в 30 тысяч евро. Сам Торра в ходе заседания отказался отвечать на вопросы прокурора, сообщает Русская Служба DW.

Избирательная комиссия перед выборами в парламент Испании, состоявшимися 28 апреля, потребовала снять символику сторонников независимости Каталонии со здания, в которых располагается правительство автономного испанского сообщества. Однако Торра дважды проигнорировал крайние сроки для снятия символики — желтых лент, ставших в Каталонии символом солидарности с сепаратистами, и баннера.