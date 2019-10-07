Из-за сильного ветра «Азеришыг» перешел на усиленный режим работы

В северном регионе Азербайджана (Хачмазский район) начался сильный ветер, в связи с чем ОАО «Азеришыг» предпринимает упреждающие меры по предотвращению возможных аварий и перебоев в электроснабжении, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По словам главы пресс-службы, поступила информация о том, что в ближайшие три часа в северном регионе страны, в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигнет 30-33 метров в секунду: «В настоящее время сотрудники и техника АО приведены в готовность. Будем стараться оперативно устранять любую возможную аварию или ограничение в подаче электроэнергии».