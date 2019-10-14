Из-за санкций Турция намерена пересмотреть отношения с ЕС

Анкара осудила решение глав МИД стран ЕС о санкциях против Турции из-за буровых работ у Кипра и намерена в связи с этим пересмотреть отношения с ЕС в ряде областей, говорится в заявлении МИД Турции.

Ранее правительство Кипра решительно осудило намерение Турции провести новое бурение в море в пределах исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и шельфа Республики Кипр. Турция направила плавучую буровую установку «Явуз» для разведки полезных ископаемых. Ранее Турция проводила бурение, несмотря на протесты.

Ранее главы МИД стран ЕС поручили оперативно подготовить предложения по введению санкций против Турции из-за буровых работ у Кипра. В заявлении также призывается в срочном порядке предпринять усилия в Совете Безопасности ООН, чтобы прекратить операцию Турции на севере Сирии.

«Мы полностью отвергаем и осуждаем принятые на заседании Совета ЕС в Люксембурге решения по нашей стране. Мы считаем абсолютно неприемлемым, что ЕС оценивает как незаконные разведочные и буровые операции, которые мы проводим в Восточном Средиземноморье, чтобы защитить как наши собственные права, так и права турок-киприотов. Это предвзятое отношение ЕС к Турции несовместимо с международным правом», — отмечается в заявлении турецкого МИД.