Из-за проблем с сердцем камерунец не смог перейти в «Карабах»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» вел переговоры с форвардом сборной Камеруна по футболу Жоэлем Тагеу.

Переговоры длились продолжительное время из-за проблем с клубом футболиста, бразильским «Крузейро», который требовал большие отступные. Хотя сам нападающий был заинтересован в переходе в агдамский клуб.

Но у футболиста по ходу проводимого в настоящее время Кубка африканских наций, где он выступает за сборную, выявились проблемы с сердцем, поэтому переговоры на данном этапе сорвались. Предыдущий сезон Тагеу провел за португальский «Маритиму» на правах аренды.