Из-за проблем с сердцем камерунец не смог перейти в «Карабах»

Азербайджанский футбольный клуб «Карабах» вел переговоры с форвардом сборной Камеруна по футболу Жоэлем Тагеу.

Переговоры длились продолжительное время из-за проблем с клубом футболиста, бразильским «Крузейро», который требовал большие отступные. Хотя сам нападающий был заинтересован в переходе в агдамский клуб.

Но у футболиста по ходу проводимого в настоящее время Кубка африканских наций, где он выступает за сборную, выявились проблемы с сердцем, поэтому переговоры на данном этапе сорвались. Предыдущий сезон Тагеу провел за португальский «Маритиму» на правах аренды.

| 2019-06-28T15:12:58+00:00 28 июня 2019, 17:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss