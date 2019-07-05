Из-за пристрастие к наркотикам и алкоголю из органов МВД были уволены 30 сотрудников

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана опубликовало статистические данные о соблюдении дисциплины и требований законодательства в органах внутренних дел в 2018 году.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, за прошедший год за образцовую службу и достижения в области охраны общественного порядка и в борьбе с преступностью было награждено 15 715 сотрудников органов внутренних дел.

5103 сотрудника были наказаны за нарушение дисциплинарных правил в служебное или неслужебное время, а также требований законодательства.

В общей сложности 296 сотрудников были уволены со службы из-за негативных мотивов, в том числе 20 — за незаконное использование наркотиков и 10 за пристрастие к алкоголю.