Из-за предполагаемого российского агента в Сербии разгорается скандал

В Сербии вскоре пройдет заседание Совета национальной безопасности, посвященное появившейся в интернете информации о предполагаемой вербовке сербского гражданина российским военным атташе. Президент Сербии Александар Вучич поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность этих данных, сообщила в среду, 20 ноября, журналистам в парламенте премьер-министр Ана Брнабич.

По ее словам, властям в Белграде еще следует получить дополнительную информацию по данной теме. Если сведения о вербовке окажутся достоверными, это «будет серьезной проблемой» и «вопросом, к которому придется подойти со всей серьезностью», добавила Брнабич.

Ранее местное издание Blic сообщило о «шокирующем видео», в котором, предположительно, российский дипломат и офицер военной разведки Георгий Клебан дает деньги высокопоставленному сербскому чиновнику. Речь идет об опубликованном 17 ноября в YouTube под ником Kdjuey Lskduf видео, в котором показана встреча двух мужчин на автостоянке. Лицо одного из них размыто, другого — отчетливо видно.

| 2019-11-21T13:40:28+00:00 21 ноября 2019, 15:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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