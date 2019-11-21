Из-за предполагаемого российского агента в Сербии разгорается скандал

В Сербии вскоре пройдет заседание Совета национальной безопасности, посвященное появившейся в интернете информации о предполагаемой вербовке сербского гражданина российским военным атташе. Президент Сербии Александар Вучич поручил Агентству военной безопасности проверить достоверность этих данных, сообщила в среду, 20 ноября, журналистам в парламенте премьер-министр Ана Брнабич.

По ее словам, властям в Белграде еще следует получить дополнительную информацию по данной теме. Если сведения о вербовке окажутся достоверными, это «будет серьезной проблемой» и «вопросом, к которому придется подойти со всей серьезностью», добавила Брнабич.

Ранее местное издание Blic сообщило о «шокирующем видео», в котором, предположительно, российский дипломат и офицер военной разведки Георгий Клебан дает деньги высокопоставленному сербскому чиновнику. Речь идет об опубликованном 17 ноября в YouTube под ником Kdjuey Lskduf видео, в котором показана встреча двух мужчин на автостоянке. Лицо одного из них размыто, другого — отчетливо видно.