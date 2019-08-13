Из-за пожаров премьер Греции прервал отпуск

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины, сообщила пресс-служба главы правительства, информирует РИА Новости.

Мицотакис во вторник вечером посетит единый координационный центр пожарной службы.

Премьер в субботу уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, где планировал оставаться до 15 августа, а затем собирался посетить Тинос, сообщил ранее официальный представитель правительства.

В Греции в последние дни произошло несколько больших пожаров. Из-за 40-градусной жары и штормового ветра объявлен высший пятый уровень пожарной опасности.

| 2019-08-13T18:43:21+00:00 13 августа 2019, 21:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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