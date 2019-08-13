Из-за пожаров премьер Греции прервал отпуск

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис прервал отпуск и вернулся в Афины, сообщила пресс-служба главы правительства, информирует РИА Новости.

Мицотакис во вторник вечером посетит единый координационный центр пожарной службы.

Премьер в субботу уехал в краткосрочный отпуск в Ханью на Крите, где планировал оставаться до 15 августа, а затем собирался посетить Тинос, сообщил ранее официальный представитель правительства.

В Греции в последние дни произошло несколько больших пожаров. Из-за 40-градусной жары и штормового ветра объявлен высший пятый уровень пожарной опасности.