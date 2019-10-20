Из-за подозрения на инфаркт у игрока остановили тренировку «Баварии»

Тренировка мюнхенской «Баварии» была остановлена из-за плохого самочувствия полузащитника Корентина Толиссо, передает Bild.

По информации издания, в воскресном занятии принимали участие футболисты, которые не сыграли в матче восьмого тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (2:2). Во время двусторонки 25-летний француз присел и схватился за сердце. У медицинского штаба возникли подозрения, что у Толиссо инфаркт.

После осмотра выяснилось, что у футболиста было головокружение.

В нынешнем сезоне Толиссо принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. (gazeta.ru)