Из-за подозрения на инфаркт у игрока остановили тренировку «Баварии»

Тренировка мюнхенской «Баварии» была остановлена из-за плохого самочувствия полузащитника Корентина Толиссо, передает Bild.

По информации издания, в воскресном занятии принимали участие футболисты, которые не сыграли в матче восьмого тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (2:2). Во время двусторонки 25-летний француз присел и схватился за сердце. У медицинского штаба возникли подозрения, что у Толиссо инфаркт.

После осмотра выяснилось, что у футболиста было головокружение.

В нынешнем сезоне Толиссо принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отдал две результативные передачи. (gazeta.ru)

| 2019-10-20T23:03:48+00:00 20 октября 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss