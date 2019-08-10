Из-за песчаной бури в Иране более 450 человек обратились за медпомощью

Около 465 человек обратились за помощью в медицинские учреждения Ирана из-за осложнений, вызванных песчаной бурей в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

Как заявил агентству директор управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций провинции Абролрахман Шахнавази (Abrolrahman Shahnavazi), буря в регионе началась несколько дней назад. По его словам, в городе Заболь скорость ветра достигала 70 километров в час, видимость в городском аэропорту составляла 600 метров.

По данным властей провинции, 127 человека из 465 были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. Иранцы жаловались на проблемы с глазами, дыханием и осложнения, связанные с работой сердца.

| 2019-08-10T13:33:23+00:00 10 августа 2019, 14:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss