Из-за падения на финише гонки погиб итальянский велогонщик

Итальянский 22-летний велосипедист Джованни Яннелли погиб в результате падения в 100 м от финиша на гонке Molino Dei Torti в Алессандрии. Об этом сообщило издание La Gazetta dello Sport.

Молодой человек ударился головой о бетонный парапет и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате падения у него образовалась опухоль, врачи удалили ее и ввели спортсмена в искусственную кому.

Несмотря на усилия медиков, Яннелли скончался, не приходя в сознание. Велосипедист выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Прато. Его отец Карло Яннелли является вице-президентом тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта. (iz.ru)

| 2019-10-08T00:53:36+00:00 8 октября 2019, 06:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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