Из-за отъезда вероятного шпиона Смоленкова в России наказали чиновников

Чиновники, разрешившие предполагаемому американскому шпиону Олегу Смоленкову выезд из России, понесли дисциплинарное наказание — «вплоть до увольнения». Об этом информагентство «Интерфакс» сообщает в пятницу, 13 сентября, со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с положением дел. По его словам, действия должностных лиц после проверки, проведенной из-за исчезновения госслужащего, «были квалифицированы как безответственность и ослабление контроля».

Олег Смоленков на момент поездки в Черногорию (в июне 2017 года) являлся действующим сотрудником администрации российского президента. При этом весной того же года власти России ввели запрет на поездки чиновников в Черногорию, объяснил собеседник агентства. Позиция российской стороны была связана с обострением отношений двух стран, возникших после обвинений в адрес Москвы в причастности к попытке государственного переворота в Черногории.

Правоохранительные органы в сентябре 2017 года возбудили дело об убийстве после того как Смоленков и его родные перестали выходить на связь, добавил еще один неназванный собеседник «Интерфакса». Однако его закрыли через несколько месяцев после появления информации об отъезде госслужащего на Балканский полуостров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков работал в администрации российского президента. По информации Кремля чиновник «не относился к высоким или высшим должностным лицам» и позднее был уволен. «А был он шпионом, не был шпионом — это нам неизвестно, это вопрос к специальным службам», — подчеркнул Песков.