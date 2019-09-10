Из-за онкологического заболевания глава СДПГ ушла в отставку

Один из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг сообщила об уходе в отставку с поста временного сопредседателя партии в связи с онкологическим заболеванием. Соответствующее заявление Швезиг, также занимающей должность премьер-министра федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, во вторник, 10 сентября, опубликовала государственная канцелярия в Шверине.

«Премьер-министр Мануэла Швезиг в начале сегодняшнего заседания кабинета проинформировала министров о том, что у нее диагностирован рак груди. Хорошая новость в том, что этот рак поддается лечению», — говорится в заявлении. По словам Швезиг, в связи с медицинскими процедурами она не сможет выполнять обязанности, связанные с руководством партией. При этом она сохраняет пост руководителя федеральной земли и земельного отделения СДПГ.

| 2019-09-10T20:13:26+00:00 10 сентября 2019, 21:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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