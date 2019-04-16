Из-за неудачи на выборах премьер Финляндии покинет свой пост

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля собирается покинуть пост председателя партии «Финляндский центр», которую он возглавлял с 2012 года, после неудачи, которую партия потерпела на прошедших в воскресенье выборах в парламент. Об этом сам Сипиля сообщил во вторник на своем официальном сайте.

Оппозиционная Социал-демократическая партия победила на выборах в парламент Финляндии в воскресенье, набрав 17,7% голосов. Она лишь на доли процента опередила занявших второе место «Истинных финнов» (17,5%), на третьем месте — Национальная коалиционная партия (16,9%).

Далее идут правящий «Финляндский центр» (13,9%), для которого выборы закончились ожидаемым разочарованием и потерей 18 мандатов в парламенте, на пятой позиции — оппозиционный «Союз «зеленых» (11,4%). У остальных партий менее 10% голосов.