Из-за извержения вулкана в Новой Зеландии погибло шесть человек

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает издание, скончался один из пострадавших, который ранее был доставлен на лечение в больницу в Окленде.

Представитель минздрава Новой Зеландии Пит Уотсон в ходе пресс-конференции во вторник отметил, что многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Он предположил, что некоторые из пострадавших могут не выжить.

| 2019-12-10T15:10:55+00:00 10 декабря 2019, 16:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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