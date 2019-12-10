Из-за извержения вулкана в Новой Зеландии погибло шесть человек

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает издание, скончался один из пострадавших, который ранее был доставлен на лечение в больницу в Окленде.

Представитель минздрава Новой Зеландии Пит Уотсон в ходе пресс-конференции во вторник отметил, что многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Он предположил, что некоторые из пострадавших могут не выжить.