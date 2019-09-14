Из-за инфекции, вызванной кашлем британке удалили руку и ноги

В Британии медсестре ампутировали обе ноги, левую руку, а также четыре пальца на другой руке из-за сепсиса, вызванного кашлем, пишет Daily Mail.

В 2016 году у женщины начался постоянный кашель, однако она затягивала с посещением врача. Только через месяц она посетила больницу, где ей поставили диагноз: пневмония и острый сепсис. Жительницу Южного Уэльса положили в реанимацию из-за постепенного отказа внутренних органов, а через некоторое время она впала в кому на девять недель.

В это время ее давление до опасно низкого уровня, а в кровеносных сосудах появились сгустки, которые не позволяли крови течь к рукам и ногам. Врачи были вынуждены провести ампутацию.

После операции британка впала в депрессию, однако сейчас ее состояние улучшилось. Теперь она собирает средства для нового набора протезов. (РИА Новости)

| 2019-09-14T13:29:38+00:00 14 сентября 2019, 14:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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