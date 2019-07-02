Из-за глубокого декольте женщине пришлось провести ночь в аэропорту

Жительницу Великобритании Харриет Осборн выгнали из самолета, следовавшего из испанской Малаги в Лондон, из-за слишком откровенного наряда. Об этом сообщает Sputnik International.

Пассажирка надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера. Как утверждает британка, стюардесса лайнера потребовала от нее покинуть салон из-за неуместного выбора одежды.

В свою очередь, в авиакомпании EasyJet настаивают на том, что не пустили женщину в самолет из-за неподобающего поведения. По словам представителя авиаперевозчика, члены экипажа попросили Осборн надеть что-либо поверх блузки. Женщина согласилась, однако продолжила грубить сотрудникам EasyJet.

Осборн пришлось провести ночь в аэропорту и приобрести билет на другой рейс.

РИА Новости

| 2019-07-02T01:06:15+00:00 2 июля 2019, 07:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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