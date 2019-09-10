Из-за дела «Свидетелей Иеговы» США ввели санкции в отношении российских следователей

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников регионального СК в Сургуте, обвинив их в причастности к пыткам и нарушениям прав последователей религиозной организации «Свидетели Иеговы». Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Госдепартамента, сообщает ТАСС.

В санкционный список были включены руководитель регионального следственного отдела Владимир Ермолаев и старший следователь отдела Степан Ткач. «Госдепартамент обладает заслуживающей доверие информацией о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с членами «Свидетелей Иеговы» в Сургуте, Россия», — утверждается в документе американского внешнеполитического ведомства. Обоим россиянам, а также их ближайшим родственникам запрещен въезд на территорию США.