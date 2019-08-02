Из-за «дела Скрипалей» США ввели новые санкции против России

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Это связано с тем, что Москва, по утверждению Вашингтона, «не предоставила гарантий в рамках американского закона». США требовали от России доказательств отказа от использования химического и биологического оружия.

Ранее о том, что Трамп подписал соответствующий указ, написало издание Politico. Документ подготовили и направили президенту и госсекретарю еще в мае.

Первый пакет ввели 27 августа прошлого года.

| 2019-08-02T17:12:25+00:00 2 августа 2019, 19:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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