Из-за агрессии России в парламенте Швеции призвали вступить в НАТО

Властям Швеции стоит в кратчайшие сроки рассмотреть возможность подачи заявки на вступление в НАТО из-за «агрессивного поведения России». Об этом в среду, 6 ноября, сообщает RT со ссылкой на законопроект депутата Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг.

В документе говорится, что последние несколько десятилетий Швеция не рассматривала вопросы обороны как приоритетные из-за проводимой страной политики нейтралитета. Однако, по мнению Оберг, за последние годы ситуация изменилась: уровень безопасности значительно снизился.

«Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент — это агрессивное поведение России в отношении некоторых ее соседей в нашем ближнем зарубежье. Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет. В дополнение к тому, что эта агрессия показывает позицию России, она также четко дает понять, чем чревато неприсоединение к НАТО при наличии с ним лишь тесных союзнических отношений», — приводит телеканал слова депутата.