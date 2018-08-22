Из всей Европы Трампу не потакает только Ангела Меркель

25 августа Азербайджан с официальным визитом посетит канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в регион Южного Кавказа. О том, какую сегодня роль играет Германия в политике ЕС, говорить не приходится, так как ее лидерство во всех отношениях не оспаривает даже Франция. В Азербайджане с особым энтузиазмом и интересом ждут приезда канцлера, так как ожидания от данного визита велики. И тут самое главное – понять, что сегодня Германия из себя представляет, помимо лидера Европы.

Начнем с того, что после Второй мировой войны, Германия попала под полное влияние США, и практически вся ее внешняя политика осуществлялась с оглядкой на Вашингтон. После падения берлинской стены, которая положила конец двухполярному миру и холодной войне, Германия начала быстрыми темпами трансформироваться. Постепенно, медленно, но верно Германия стала восстанавливать свое положение в Европе и начала выходить из позиции проигравшей страны. В первую очередь это касалось экономической составляющей.

Кстати, экономическое доминантство Германии является одной из причин не официальных и закулисных игр Брекзита. Великобритания просто не смогла конкурировать с Германией, и вынуждена была покинуть союз, одним из основоположников, которого сама и являлась. К слову, из ЕС возможно вышли ли бы и другие государства, такие как Греция, Испания, Португалия, если бы не долги перед Германией. Все они должны Берлину, а потому все эти страны ограничены в своих правах.

В отличие от других европейских держав или так называемого «западного клуба», Германия, возможно, единственная страна, которая намерена играть честно и только на правовом поле. Так, к примеру, Германия в отличие от остальных стран является единственной, которая намерена соблюдать соглашения с Ираном и не ограничивать экономические связи с этой страной. Хотя немецкие компании и покидают Иран, дабы не потерять американский рынок, тем не менее, сама Германия намерена и дальше сотрудничать с Тегераном. Другими словами, из всей Европы Трампу не потакает только Ангела Меркель.

Отсюда и вытекает желание Германии создать альтернативу системе SWIFT. Глава МИД Германии Хайко Маас в статье для издания Handelsblatt, заявил, что Евросоюзу необходимо создать независимый аналог американской системы передачи информации о платежах SWIFT, чтобы защитить свои компании от санкций США против Ирана.

«В этой ситуации имеет стратегическое значение, чтобы мы ясно сказали Вашингтону: мы хотим сотрудничать. Но мы не позволим действовать через наши головы нам во вред. Поэтому было бы правильно защитить европейские компании от санкций с правовой точки зрения», — заявил Маас.

Министр считает, что с помощью создания независимых от США платежных каналов — Европейского валютного фонда и аналога системы SWIFT — удастся усилить европейскую автономность.

Но как говорится, громко заявить это одно, а реализовать — совсем другое. По сути, глава МИД Германии говорит о финансовой войне с США, и вряд ли Вашингтон будет молча на это смотреть. Это частичная потеря мирового финансового контроля.

Проблема мигрантов

Сегодня проблема миграции занимает особое место среди наиболее важных проблем в мире и считается гуманитарной катастрофой. Естественно, этот вопрос имеет политические, экономические и социальные аспекты. Ситуация в Европе, обусловленная усилением незаконного потока мигрантов, является вторым кризисом беженцев, по определению ООН, после Второй мировой войны.

Во всех аспектах углубления кризиса, Германия продемонстрировала более лояльное отношение к мигрантам, чем некоторые страны, и сыграла ведущую роль в решении этой проблемы, а также в вопросе еврозоны.

В то же время, поток нелегальных мигрантов в Европу создает трудности для этих стран, и иногда даже эти проблемы ставят под угрозу межгосударственные отношения. Данная проблема привела к тому, что на днях должен состояться митинг перед резиденцией канцлера Германии Ангелы Меркель, на котором будут присутствовать и сотрудники Федерального ведомства по делам беженцев и миграции министерства внутренних дел Германии.

Организаторы настаивают, чтобы мигрантов без документов или уже получивших отказ на предоставление убежища в ФРГ депортировали в страны проживания, так как они создают ненужные проблемы для правительства Германии.

Мигранты, у которых нет вида на жительство или регистрации, тоже собираются проводить акции для того, чтобы сохранить свои места в этой стране.

Ситуация патовая. С одной стороны сами немцы, которые не довольны миграционной политикой властей и не согласны, чтобы их налоги тратились на мигрантов, которые живут за счет бюджета страны, да и в некоторых случаях ведут себя хамски. С другой стороны, сама Ангела Меркель, заявляла о том, что «миграционная политика решает проблему популяции Германии». Другими словами, в Германии острая нехватка рабочей силы, причем преимущественно дешевой рабочей силы, которую могут восполнить мигранты.

Энергетическая проблема

Украинский кризис практически «родил» новый проект, который называется «Северный поток-2». По дну балтийского моря, из России в Германию должен идти газовый трубопровод. Против этого проекта выступают, естественно, и Украина и США. Вся важность Украины с финансовой и геополитической точки зрения, как артерии между энергоресурсами России и промышленной Европой, теряет смысл после осуществления этого проекта.

Вашингтон не может быть доволен данной политикой Берлина, так как Украина теряет роль глобальной транзитной страны, которой она являлась. В прошлом месяце глава Белого дома назвал Германию заложницей России в вопросах поставок газа, назвав «ужасным» проект «Северный поток – 2». На днях же США анонсировали возможные санкции против участников этого проекта.

Но Германии, которая играет строго по правилам, важно разбавить российскую монополию на газ на европейском рынке, и в этом плане проекты TAP и TANAP важны для нее, несмотря на то, что данный газ в первую очередь предназначен для южной Европы.

Правительство Германии поддерживает строительство альтернативных газопроводов в Европу через Турцию, сообщает во вторник, 21 августа, Reuters. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы и далее развивать «Южный газовый коридор», — сказал агентству представитель германского правительства.

«Получать газ в Европе не только из России, но и из других регионов — это часть стратегии ЕС по диверсификации», — уточняет представитель правительства Германии.

Азербайджан, он назвал стратегически важной страной и допустил в будущем возможность поставок газа из Туркменистана, Ирана и Ирака в Европу.

В то же время британская газета Financial Times отмечает, что одной из главных тем предстоящего 25 августа визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Азербайджан станут возможности для увеличения поставок в Евросоюз природного газа из региона Каспийского моря.

Итоги…

На сегодня Германия стала гарантом нерушимости и финансовой стабильности ЕС. Именно Германия лоббирует интересы создания армии ЕС, а не финансирования НАТО и военных авантюр США в разных частях света. Это говорит о том, что пора признать и начать считаться с новым-старым геополитическим игроком – Германией, которая «слила» на полпути Британию, «купила» Францию и «заткнула» Южную Европу.

Кстати в конфликте США и Турции, Ангела Меркель поддержала Эрдогана, понимая важность Турции, как главной транзитной страны природного газа трех узлов (Ближнего Востока, России и Каспийского Бассейна),.

Именно поэтому нужно будет договариваться с Германией, учитывая новую геополитическую реальность, и чем теплее мы выстроим отношения с этой страны, тем лучше для Азербайджана, как с политической точки зрения, так и с экономической.

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