Из Стамбула депортируют сирийских беженцев без должной регистрации

Сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, будут депортированы из города, пишет Trend в понедельник со ссылкой на сообщение городской мэрии.

В нем отмечается, что до 20 августа текущего года сирийские беженцы, не имеющие регистрации в Стамбуле, должны покинуть город и вернутся в места фактической регистрации.

Также сообщается, что до 20 августа в Стамбуле будут проводиться регулярные рейды для проверки документов сирийских беженцев на предмет регистрации.

Отметим, что ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сказал что, в течение последующих шести месяцев из Стамбула будут депортированы 50 тысяч нелегалов, и в том числе, сирийские беженцы.