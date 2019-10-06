Из США будут выдворять мигрантов без денег

США внесли изменения в миграционное законодательство. Согласно поправкам, теперь мигрантам, которые подают документы на американскую миграционную визу, придется доказывать наличие денежных средств на получение медицинских услуг, передает The Independent со ссылкой на администрацию президента США.

Если они не смогут доказать финансовую обеспеченность, в предоставлении виз им будет отказано, а находящиеся на территориии страны лица будут подлежать выдворению.

Так, учитываться будет страховка, а также краткосрочные или экстренные договоры. При этом правило не будет распространяться на просителей убежища, беженцев или детей, а также тех, кто уже законно проживает в стране.

Изменение вступит в силу 3 ноября.