Из Швеции поступил запрос на арест Ассанжа

Швеция в понедельник официально запросила ордер на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который в настоящий момент находится под стражей в Великобритании, сообщает Голос Америки.

Прокурор Ева-Мари Персон в понедельник сообщила, что подала запрос на заочный арест Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Это первый шаг в попытке добиться его экстрадиции в Швецию.

«Если суд решит его задержать, я издам европейский ордер на арест по поводу его выдачи властям Швеции», – заявила она.

Шведская прокуратура возобновила дело в отношении Ассанжа на прошлой неделе после получения запроса от адвоката одной из предполагаемых жертв.

В 2011 году две женщины обвинили Ассанжа в изнасиловании после конференции WikiLeaks в Стокгольме. Сам он эти обвинения отвергает. Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, заявив, что обвинения – часть сговора с целью добиться его экстрадиции в США в связи с его разоблачительской деятельностью. Шведская прокуратура, по-видимому, потеряв надежду добиться обвинительного приговора, закрыла дело в 2017 году.

Однако в апреле Эквадор отменил свое решение о предоставлении убежища Ассанжу и позволил британским властям арестовать его. Одна из истиц попросила возобновить дело об изнасиловании.