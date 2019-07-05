Из Ростова-на-Дону в Баку летать не будут

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» отменила полеты своих лайнеров в прямом авиасообщении из Ростова-на-Дону в Баку из-за отсутствия спроса на перевозки данном направлении, — сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Планировалось, что запуск нового рейса состоится 6 июля, и полеты будут выполняться по субботам на самолетах SSJ-100. Однако продажи практически не идут, и даже решение реализовать часть билетов по очень привлекательной цене — ниже себестоимости — не позволило увеличить продажи. По этой причине мы были вынуждены отказаться от полетов», — цитирует пресс-служба начальника службы организации перевозок «ИрАэро» Александра Макина, передает «Интерфакс-Сибирь».

Тем, кто уже купил билеты, будут возвращены деньги.

Воздушное судно, которое планировалось использовать на маршруте, компания задействует на маршруте Иркутск — Красноярск — Баку, тоже выполняющимся по субботам. Другие бакинские направления — из Екатеринбурга и Челябинска — продолжат работать, — отметили в компании.

Источник:http://vestikavkaza.ru/vestikavkaza.ru