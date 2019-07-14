Из проституток в чемпионки

В жизни всегда есть место не только подвигу, но и чуду. На сей раз не полновесное чудо, но этакий его анонс пришел из Казахстана. Там, группа общественных деятелей выступила с предложением к властям приравнять проституцию к спорту. Как сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы Союза мусульман Казахстана Мурата Телибекова, «в связи с невозможностью искоренить проституцию как социальный порок, группа общественных деятелей предложила кардинально изменить взгляд на эту проблему. В адрес парламента страны направлено предложение приравнять проституцию к спорту».

Авторы идеи уверены, что подобный шаг, не имеющий прецедентов в мировой практике, позволит обратить существующее зло в пользу и навсегда решить эту проблему. «Проституция ничем не хуже, к примеру, чем профессиональный бокс. Люди здесь не калечат друг друга, не причиняют боль, никто не отправляет партнера в нокаут и в дальнейшем бойцы не страдают от головных болей. Не преследовать проституток, а устраивать для них специальные чемпионаты – вот самый эффективный способ решения проблемы!» — говорится в сообщении от имени специалистов в здравоохранении и спорте.

Эта новость, рассказывающая о поистине революционном подходе к очень давней и злободневной проблеме, сильно заинтересовала и жителей одного южного города. Сильное мужское сословие города с чувством глубокого удовлетворения отреагировало на перспективу проведения такого рода чемпионатов. Причем, уже вовсе муссировалось местное добавление к идее казахстанских товарищей, которое состояло в том, что такого рода спортивные мероприятия нужно проводить в как можно большем числе стран и не реже раза в месяц.

Кроме того, в южном городе уже вовсю интересовались местом, где можно будет купить билеты на первое такое первенство. Южногородцы , ко всему прочему, чтили олимпийский девиз, гласивший, что главное не победа, а участие. Хотя бы в качестве зрителей такого чемпионата. Но, при возможности, они конечно же хотели бы предварительно ознакомиться со всеми, так сказать, спортсменками.

Как минимум для того, чтобы осмотреть и убедиться, насколько занижен уровень социальной ответственности у участниц этого праздника спорта. Ну а еще, чтобы более точно определить фаворитов первенства. Да, бытовала мысль, что наибольшие шансы на победу имеют дамы из одной северной страны из сборной команды «Наташа». Но, это спорт и он непредсказуем. Слишком много было примеров того, как фавориты спортивных состязаний в итоге сходили с дистанции, уступив «темным лошадкам».

Активно стали готовится к потенциально возможным чемпионатам и представительницы древнейшей профессии из южного города. Их, помнится, никак не могли найти, в ходе своих рейдов по Базарной улице, местные стражи порядка. Что, конечно же, свидетельствовало о наличии у будущих спортсменок скрытых талантов. Весь арсенал которых они теперь могли бы предъявить миру, одержав победы на будущих первенствах и, тем самым, увеличив интерес к южному городу со стороны потенциальных туристов. Им, наверное, будет интересно ознакомиться с условиями, в которых готовились к соревнованиям будущие чемпионки. В конце концов, чемпионами не рождаются, ими становятся. В том числе и в том самом виде спорта, который придумали в Казахстане.