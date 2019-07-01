Из ниши шасси самолета Kenya Airways выпал безбилетник

Тело безбилетного пассажира выпало из отсека шасси при посадке самолета авиакомпании Kenya Airways в лондонском аэропорту Хитроу, сообщил в понедельник официальный сайт Скотленд-Ярда.

«30 июня в 15:39 сотрудников правоохранительных органов вызвали в [столичный] район Клапхэм на Оффертон-роуд после того, как в саду у дома было обнаружено тело, — сказано в сообщении. — На данный момент полиция считает, что речь идет о безбилетнике, который выпал из ниши шасси самолета Kenya Airways, летевшего в Хитроу».

При осмотре воздушного судна в отсеке шасси лайнера африканской авиакомпании были найдены сумка, вода и небольшой запас продовольствия. Полиция проводит расследование , пытается установить личность и возраст погибшего. Тело отправлено на судмедэкспертизу.

По данным газеты The Daily Mail, самолет летел из Найроби. Пассажир, предположительно, замерз насмерть во время девятичасового перелета.

В авиакомпании выразили сожаление в связи с гибелью неучтенного пассажира.

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