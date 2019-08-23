Из Мурманска на Чукотку отправилась плавучая АЭС

Плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» в пятницу, 23 августа, отправилась из Мурманска на Чукотку. Три буксира проведут первую в России АТЭС по Северному морскому пути. Ожидается, что плавучий энергоблок придет в Певек в Чукотском автономном округе до окончания летней навигации, преодолев свыше 4700 километров, сообщает Русская Служба DW.

Выработка электроэнергии начнется в декабре 2019 года. «Академик Ломоносов» заменит мощности Билибинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, которые планируют вывести из эксплуатации. Плавучая АЭС станет самой северной в мире атомной станцией, подчеркивают в концерне «Росэнергоатом».

| 2019-08-23T16:12:20+00:00 23 августа 2019, 17:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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