Из «Дигласа» вывезены товары 86 предпринимателей

Товары 86 предпринимателей вывезены из торгового центра «Диглас» в Баку, в котором произошел пожар.

Об этом во вторник сказал заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, сообщает Trend.

Побывавший на месте происшествия замминистра сказал, что вот уже третий день, как начался процесс вывоза товаров из ТЦ.

«Как вы знаете, ситуация в связи с пожаром была взята под контроль Президентом Ильхамом Алиевым. В настоящее время уцелевшие товары вывозятся из торгового центра. На данный момент вывезены товары 86 предпринимателей. По каждому такому товару составляется акт, уцелевшие товары предоставляются предпринимателю, а товары, пришедшие в непригодное состояние оправляются на специально выделенный склад, и затем уточняется их стоимость», — сказал Мамедов.

По словам замминистра, для перевозки товаров привлечены все необходимые силы.

«Для предпринимателей выделены транспортные средства. В целях скорейшего вывоза товаров привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям», — добавил Мамедов.

Напомним, что 26 марта в торговом центре «Диглас» произошел сильный пожар.