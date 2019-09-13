Из Баку в Сумгайыт и Хырдалан пустят больше автобусов

В связи с началом нового учебного года в Азербайджане с 15 сентября будет увеличено количество автобусов, следующих из Баку в Сумгайыт и Хырдалан.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахярова.

По ее словам, с этой целью была проведена встреча с перевозчиками и дано поручение увеличить количество автобусов: «В частности, из-за высокого спроса будут увеличено количество автобусов на маршрутных линиях 595, 535 и 523».

| 2019-09-13T13:10:11+00:00 13 сентября 2019, 13:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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