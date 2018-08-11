Из аэропорта Сиэтла угнали лайнер

Из аэропорта Сиэтла угнан nурбовинтовой самолет Bombardier Dash 8-Q400. Он разбился в штате Вашингтон в районе острова Кетрон, в заливе Пьюджет.

Угнанный самолет принадлежал авиакомпании Horizon Air, передает ТАСС. Судя по всему, на его борту не было пассажиров.

Известно также, что самолет угнал работник аэропорта. Факт угона подтвердили представители авиакомпании на странице Twitter. Alaska Airlines и Horizon Air входят в состав холдинга Alaska Air Group.

Воздушная гавань была закрыта, затем возобновила работу.

48 просмотров