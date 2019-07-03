Июнь стал самым жарким месяцем в мире за все время наблюдений

Проведенные в июне наблюдения со спутников показали, что он стал самым жарким месяцем на планете за все время сбора метеоданных. Об этом, как передает ТАСС, сообщило во вторник руководство программы мониторинга экологии и климата Земли «Коперник». Она осуществляется совместно Европейским космическим агентством (ЕКА) и Европейским союзом.

Собранные данные свидетельствуют о том, что средние температуры в июне превысили предыдущий рекорд, относящийся к июню 2016 года, на 0,1 градуса Цельсия. Наиболее жарко было в Европе, где норма оказалась превышена на 2 градуса.

На минувшей неделе рекордные для европейских стран температуры были отмечены в Германии, а также в северной части Испании и Италии. Во Франции в минувший вторник был установлен абсолютный для нее рекорд жары — 45,9 градусов в тени.

Ученые, работающие в программе «Коперник», на основе изучения метеоданных прошлого и позапрошлого веков, а также новейших данных, полученных со спутников, пришли к выводу, что в июне средняя температура в Европе превысила на 3 градуса Цельсия среднюю температуру периода 1850 — 1900 годов. Причем, как заявил агентству France Press директор программы Жан-Ноэль Тепо, «несмотря на то, что мы имеем дело с исключительными по уровню температурами, вполне вероятно, что в дальнейшем таких метеоявлений будет еще больше».

При этом ученые признают, что на данный момент нельзя утверждать, что пики жары и превышения средних температур непосредственно связаны с потеплением климата планеты.