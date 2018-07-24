Иванка Трамп закрывает свой бренд

Как отмечает газета, на протяжении нескольких месяцев Иванка Трамп обдумывала это решение, поскольку ее все больше разочаровывали ограничения, наложенные на компанию в связи с ее работой в Белом доме во избежание конфликта интересов. Дочь Дональда Трампа заявила, что не уверена, вернется ли она к бизнесу, когда покинет Вашингтон.»После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне», — заявила она.

Президент компании Абигейл Клем во вторник сообщила сотрудникам, что компания закрывается. Иванка Трамп также собирается обратиться к служащим компании.

Иванка Трамп создала бренд ювелирных украшений Ivanka Trump, который позже также стал заниматься одеждой и обувью, в 2014 году. После того, как Дональд Трамп был избран президентом США компания периодически подвергалась критике. В 2017 году некоторые ритейлеры, включая сеть американских универмагов Nordstrom, отказались от продаж выпускаемой Иванкой Трамп одежды.