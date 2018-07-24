Дочь президента США Иванка Трамп закрывает свой бренд через полтора года после начала работы в качестве советника главы государства, пишет газета Wall Street Journal.43 просмотров
Как отмечает газета, на протяжении нескольких месяцев Иванка Трамп обдумывала это решение, поскольку ее все больше разочаровывали ограничения, наложенные на компанию в связи с ее работой в Белом доме во избежание конфликта интересов. Дочь Дональда Трампа заявила, что не уверена, вернется ли она к бизнесу, когда покинет Вашингтон.»После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, когда я вернусь к бизнесу и вернусь ли вообще, но я знаю, что в ближайшем будущем я сосредоточусь на работе, которую я делаю здесь, в Вашингтоне», — заявила она.
Президент компании Абигейл Клем во вторник сообщила сотрудникам, что компания закрывается. Иванка Трамп также собирается обратиться к служащим компании.
Иванка Трамп создала бренд ювелирных украшений Ivanka Trump, который позже также стал заниматься одеждой и обувью, в 2014 году. После того, как Дональд Трамп был избран президентом США компания периодически подвергалась критике. В 2017 году некоторые ритейлеры, включая сеть американских универмагов Nordstrom, отказались от продаж выпускаемой Иванкой Трамп одежды.