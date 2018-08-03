Иванка Трамп не согласна с отцом

Иванка Трамп заявила, что не считает новостные СМИ «врагом народа», выразив несогласие с позицией своего отца президента Дональда Трампа, который нередко выступает с резкой критикой в адрес прессы, сообщает «Голос Америки».

Дочь и советник президента выступила на мероприятии медиакомпании Axios, где также высказала мнение, что политика разлучения семей иммигрантов на границе была одним из самых неудачных моментов в истории этой администрации.

Отвечая на вопрос о том, согласна ли она с определением СМИ, которое часто использует ее отец, Иванка Трамп сказала: «Нет, не согласна».

Поделившись своей «личной позицией», она добавила: «Про меня саму не раз делали репортажи, которые, как мне достоверно известно, не совсем соответствуют действительности. Поэтому я в некотором смысле понимаю людей, которые недовольны и возмущаются, особенно, когда это направлено против них. Но нет, я не считаю СМИ врагом народа».

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