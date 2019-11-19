Иванишвили теряет Грузию при любом раскладе

Несмотря на разгон акции протеста в центре Тбилиси, которая не прекращается с 14 ноября, и на задержания активистов, грузинская оппозиция намерена продолжить митинги с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе. Лидеры протеста намерены сегодня провести акцию у здания Тбилисского городского суда, где будет рассмотрена мера пресечения на время следствия для задержанных во время деблокирования парламента и проспекта Руставели накануне, а митинг объединенной оппозиции запланирован на 19.00 часов перед зданием парламента. При этом лидеры политических партий заявляют о готовности продолжить пикетирование не только здания парламента, но и других государственных учреждений.

Применение силового сценария против митингующих создало условия для ещё большего объединения политических сил и неправительственного сектора. По словам грузинского политолога Гелы Васадзе, еще никогда политики, экспертное сообщество, неправительственный сектор и прочие лидеры общественного мнения не были настолько едины в осуждении власти. Причем, уже не имеет принципиального значения даже количество вышедших на проспект Руставели, поскольку «гораздо важнее – кто». Вечером 18 ноября на проспекте Руставели собрались практически все люди, которые определяют как общественное мнение в стране, так и отношение к стране за рубежом. Кроме того, как сказал один из лидеров «Силы в единстве» Георгий Вашадзе – «Не так уж важно сколько народа на улице, гораздо важнее сколько реальных людей лайкает и поддерживает протесты в фейсбуке». Появился и новый тренд в протестном движении – к акции протеста присоединилась и торговая сеть. Так, сеть грузинских супермаркетов «Фреско» объявила о прекращении на один день — с 00:00 часов 19 ноября 2019 года до 00:00 20 ноября 2019 года работы в знак протеста против событий, причем администрация обещала выплатить сотрудникам заработную плату за этот день.

С тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов, грузинский народ и оппозиция демонстрируют в очередной раз стойкое единство и намерение отстоять свою позицию и добиться от власти выполнения данного в июне обещания по пересмотру системы выборов. Решение партии власти, отказавшись от данного слова, не переходить на пропорциональную систему выборов, было вызвано риском потерять большинство в парламенте, поэтому власти предпочли дестабилизацию в стране, что вызвало очередной политический кризис. Власть подбросила оппозиции повод для объединения и требования ее отставки. «Впервые с 2012 года все политические силы страны, независимо от геополитической ориентации, объединились вокруг требования покончить с единоличным правлением «Грузинской Мечты», а по факту Бидзины Иванишвили», -говорит Васадзе. Однако, хотя многие эксперты и предрекают конец эпохи Иванишвили, а председатель партии «Единая Грузия», экс-спикер Нино Бурджанадзе назвала разгон акции «политическим самоубийством», говорить об этом еще рано. Протесты пока не набрали ту критическую массу, которая сметает все на своем пути, да и лидера, способного вести за собой эту критическую массу еще нет.

Но падение рейтинга грузинской власти уже подтвердили и результаты опроса Международного республиканского института (IRI), которые были проведены с 11 сентября по 14 октября 2019 года. Согласно распространенной организацией информации, когда до парламентских выборов осталось менее года, а главная сила, имеющая преимущество пока еще не выявлена, если бы выборы в парламент Грузии состоялись в период опроса, правящая партия «Грузинская мечта» получила бы 23% голосов, оппозиция в сумме — 41%. IRI также подсчитал негативный рейтинг партий — здесь «Грузинская мечта» лидирует: 30% опрошенных заявляют, что никогда, ни в какой ситуации не отдадут голос партии Бидзины Иванишвили. Кстати, согласно опросу IRI, 78% населения Грузии полностью поддержало переход к пропорциональной системе.

Поддерживают грузинский народ и зарубежные дипломаты. Так, посольство Соединенных Штатов Америки и делегация Европейского союза в Грузии выступило с совместным заявлением, в котором признало «глубокое разочарование широкого круга грузинского общества в связи с неспособностью парламента принять конституционные поправки, необходимые для перехода к полностью пропорциональным парламентским выборам в 2020 году». Решение, принятое прошлым летом для ускорения перехода к пропорциональным выборам, было названо «важным шагом вперед в демократии Грузии», за которым последовал политический консенсус и совместное обязательство всех сторон работать в этом направлении. «Неожиданное прекращение этого процесса в прошлый четверг усилило недоверие и усилило напряженность в отношениях между правящей партией и другими политическими партиями и гражданским обществом», -заявили дипломаты.

Удастся ли Бидзине Иванишвили в этой ситуации, когда и европейцы ожидают от него выполнения принятых в июне после визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова и охвативших Грузию многотысячных митингов обязательств, удержать власть, покажет ближайшее время. Но лозунги акции в Тбилиси – «Все минус один – Бидзина должен уйти» и «Вернем Грузию» — говорят сами за себя. Для Иванишвили складывается весьма серьезная ситуация. Он может потерять власть при любом раскладе. Если пойдет на внеочередные выборы, то с большой вероятностью потерпит поражение, а если не сможет договориться с оппозицией – то улица сметет «Грузинскую мечту».