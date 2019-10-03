Иванишвили ищет поддержку у Кремля?

«Воевать не будем, но наше отношение к странам-членам НАТО всем известно» — приблизительно так выразился министр иностранных дел России С.Лавров по поводу вступления Грузии в НАТО.

Думается, что не менее интересной деталью является и то обстоятельство, что представитель Грузии в кулуарах очередной сессии ООН встретился с российским министром иностранных дел.

Признаться, в другое время подобное событие не вызвало бы у нас особый интерес.

Но последнее время в соседней Грузии происходят весьма интересные процессы. «Серый кардинал» правящей партии Б.Иванишвили пару недель тому назад назначил премьер-министром страны «силовика» Г.Гахария, отставка которого была чуть ли не одним из самых основных требований оппозиции в недавнем прошлом.

По этой причине, решение Б.Иванишвили было однозначно расценено, как попытка «серого кардинала» закручивать «гайки» грузинской политики.

Дело в том, что в следующем году в соседней Грузии состоятся очередные парламентские выборы, и пройдут они по требованию оппозиции по новой пропорциональной системе.

Грузинские эксперты и политические наблюдатели уже весьма скептически выражаются по поводу шансов правящей партии на предстоящих выборах. По мнению многих, постепенно наступает политический закат правящей партии – грузинских «мечтателей»…

Поэтому встреча грузинского представителя с Лавровым также была расценена, как попытка Иванишвили искать политическую поддержку у Кремля. Напомним, что и президент С.Зурабишвили на днях призвала к диалогу с Россией.

Но тут есть другой момент. Диалог Киева с Москвой выступает в качестве своеобразного прецедента. Наверное, западные союзники и грузинам советуют следовать примеру Украины и попытаться договориться с Москвой –ведь, за эти годы странам Европы и США не удалось сдвинуть с «мертвой точки» абхазские и южноосетинские проблемы. Вдобавок, в отличие от США, страны Европы не очень — то постарались в этом вопросе – всем известно, что, например, канцлер Германии в подобных вопросах проводит весьма сложную, даже двоякую политику.

И США предпочитают пока держаться на определенной дистанции касательно этих проблем и не случайно, что, несмотря на настойчивые попытки президента Украины В.Зеленского, официальный Вашингтон все же предпочел не включаться в «нормандскую четверку», хотя, еще раз заметим, что новая власть Украины не раз заявляла, что вступит в диалог с Россией при одном условии: если и Вашингтон примет участие на этих переговорах…

Касательно Грузии проблема еще сложнее. На уровне политических деклараций и платформ США и страны Европы не раз поддерживали и теперь продолжают поддерживать территориальную целостность Грузии, но дело, как уже заметили, дальше политических заявлений не идет. В отличие от украинских процессов, тут даже нет обещаний: американцы и европейцы не обещают грузинам вернуть Абхазию и Южную Осетию, как они делают это в случае Крыма или восточно-украинского конфликта.

Последнее время в соседней Грузии широко обсуждается принятие этой страны в НАТО с конкретными и серьезными оговорками, делается ударение на то, что процесс включения Грузии в НАТО не будет распространяться на Абхазию и Южную Осетию.

Как уже заметили, грузинские политологи очень широко обсуждают и этот вариант приема их страны в ряды Североатлантического Альянса. Кроме того, думается, этот вариант не есть плод фантазий грузинских политологов, наверное, им подсказали такой вариант, чтобы прозондировать позицию России, заодно и мнение грузинского общества. Не исключено, что и Кремля такой вариант устраивает – ведь, понятно, что Грузию уже в пророссийское пространство не вернешь, как говорится, поезд давно ушел.

Но есть другая деталь, политические амбиции грузинских «мечтателей» – они еще не насытились властью и уступать ее другим партиям не собираются. Поэтому не исключено, что взоры Иванишвили вновь обратились в сторону России, с которой его связывают не только политические нити. Но прошло немало времени и до сих пор «серому кардиналу» не удалось наладить нормальные отношения с северным соседом. Опять же все дело в том, что Кремль не намерен возвращать Абхазию и Южную Осетию.

Поэтому у Иванишвили нет другого выхода, чем играть роль политика – западника. Но чувствуется, что грузинские «мечтатели» и у западных стран в списке «своих» не числятся…