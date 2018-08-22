Иван Преображенский: «В случае возобновления войны между Арменией и Азербайджаном, Германия займет нейтральную позицию»

Интервью Zerkalo.az с российским политологом, экспертом по Центральной и Восточной Европе Иваном Преображенским

— Канцлер ФРГ совершит на этой неделе турне по странам Южного Кавказа. Визит этот будет проходить в то самое время, когда рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель достиг рекордно низких показателей с 2006 года, составив 29%. По данным опросов общественного мнения в ФРГ, более 40% немцев хотят отставки канцлера. С чем связано столь резкое падение популярности фрау Меркель?

— Падение популярности Меркель связано с несколькими факторами. Первый — это общая усталость от нее избирателей. Она находится у власти без перерывов с 2005 года. Вторая причина — недовольство значительной части немцев миграционной политикой канцлера. Ее винят за так называемую «политику открытых» дверей и готовность в 2016 году принять всех мигрантов. Миграционный поток в Европу давно спал, но Германия все еще не пережила эту проблему. Последняя причина парадоксальна — никогда Германия не жила так хорошо, как при Ангеле Меркель. А когда в целом все хорошо, даже мелкие недостатки, а их всегда хватает, становятся более заметными.

— Каким, исходя из всего этого, Вам видится политическое будущее Ангелы Меркель?

— Полагаю, что Меркель последний срок занимает пост федерального канцлера. Она с очень большим трудом смогла в этот раз сформировать правительственную коалицию. Скорее всего, к следующим выборам Христианско-демократический союз выберет себе другого лидера. Внутрипартийная оппозиция очень сильна, а отношения с главной партией-союзницей, с баварским Христианско-социальным союзом радикально испорчены. Оппозиция воспользуется первым же промахом канцлера, чтобы заменить ее на более бесцветную фигуру.

— Официально ФРГ и ЕС поддерживают санкции против России из-за аннексии Крыма. Но, уже слышны разговоры о том, что немецкий бизнес все активнее требует от руководства ФРГ их отмены. Произойдет ли отмена санкций против России со стороны ФРГ и ЕС в ближайшее время?

— Пока Ангела Меркель остается канцлером, полная отмена санкций практически невероятна, поскольку может случиться только на тех жестких условиях, которые ЕС сейчас озвучивает — начиная с отказа России от Крыма. Однако некоторое ослабление санкций возможно. Экономическое противостояние с США, начавшееся по инициативе президента Дональда Трампа, толкает Германию и шире ЕС, к более тесному сотрудничеству с Россией. Показателен недавний внезапный визит к Меркель российского президента Владимира Путина. Им уже есть о чем говорить, ситуация стремительно меняется по независящим от обоих политиков обстоятельствам.

— Ангела Меркель, глава страны главного кредитора Турции, позвонила Тайипу Эрдогану подтвердив приверженность Германии к стратегическому партнёрству с Турцией и турецким бизнесом. Сделано это было после того, как США ввели санкции против Турции. Как Вы оцениваете нынешнее состояние турецко-германских отношений и как далеко ФРГ может зайти в поддержке официальной Анкары в ее противостоянии с США?

— Нынешнее состояние германо-турецких отношений едва ли не худшее за последние три десятилетия. Однако все тот же фактор противостояния как Турции, так и Германии с США, пусть и по разным причинам, сближает эти страны. Ни о каком тесном союзе из-за разницы политических режимов речи уже быть не может, но экономическое сотрудничество вполне может углубляться. Кроме того, Германии проще и выгоднее поддержать экономику Турции, чем потом внутри ЕС разбираться с возможным банкротством Испании, как инвестировавших больше других европейских стран в турецкую экономику. В то же время, политически Германия вряд ли станет активно поддерживать президента Эрдогана. Политические противоречия остаются очень серьезными.

— Каковы экономические и политические интересы ФРГ на Южном Кавказе и каковы перспективы германо-азербайджанских взаимоотношений?

— Германия по-прежнему заинтересована в мире на Южном Кавказе и получении оттуда энергоносителей, альтернативных российским. Зависимость ЕС от России в последние годы только возрастает. А это создает, в том числе из-за противостояния России с США, дополнительные риски. Это хорошо видно по намерению США ввести санкции против проекта трубопровода «Северный поток — 2», который считается выгодным и для Германии. В то же время, за исключением энергоносителей, страны региона не могут выступать серьезными экономическими партнерами для Германии. Они недостаточно привлекательны даже как рынки сбыта ее товаров, а экономика Германии живет за счет экспорта. Тем не менее, Меркель, после прихода на пост канцлера в 2000-е годы, активно поддерживала новую восточную политику Германии, которая так и не была реализована. И частью этой политики была интенсификация сотрудничества с государствами Южного Кавказа. Этого курса, пусть даже отчасти в ущерб отношениям Германии с Россией, Меркель готова придерживаться и сейчас.

— Какой будет позиция ФРГ, в случае возобновления войны между Арменией, продолжающей оккупацию 20% территорий Азербайджана, и нашей страной?

— В случае возобновления войны между Арменией и Азербайджаном, Германия, скорее всего, займет нейтральную позицию и будет требовать скорейшего прекращения боевых действий. Единственный вариант иного поведения — отчетливое нарушение одной из сторон конфликта правил и обычаев ведения войны, возникновение риска гуманитарной катастрофы, тогда Германия, безусловно, будет оказывать давление на ту из сторон конфликта, по чьей вине возник такой риск.

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