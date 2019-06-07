Иван Преображенский: «Европа переживает кризис традиционных партийных систем»

Интервью # с политологом, экспертом по странам Центральной и Восточной Европы Иваном Преображенским

— В Праге на этой неделе прошла масштабная акция протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша и назначенного им министра юстиции Марии Бенешовой. В чем причина массового недовольства пражан?

— В первую очередь, надо сказать, что речь не только о пражанах. На этот протест люди, как в 1989 году во время «Бархатной революции» съезжались со всей Чехии. В целом же речь идет о том, что либерально настроенная часть чешского общества ощущает последние изменения в стране как реванш пост-коммунистических, авторитарных сил. Бенешову обвиняют в том, что она в принципе исповедует неправовой подход и не может возглавлять министерство юстиции. Про премьера Бабиша говорят, что он руководит государством как собственной фирмой и эти обвинения подтверждаются последними решениями европейских чиновников, которые признали, что при получении европейских дотаций для своих собственных фирм Андрей Бабиш точно вступил в зону конфликта интересов.

— Правда ли, что эта акция протеста была самой масштабной со времён бархатной революции?

— Скажем так, это была одна из самых масштабных акций с 1989 года. Сопоставимое количество людей, например, протестовало против установки в Чехии радара системы ПРО. Так что пока в заявлениях организаторов протеста есть некоторое преувеличение.

— Каким Вам видится дальнейшее развитие данного противостояния?

— Чешские власти не будут пока реагировать на протесты, иначе как обвиняя своих оппонентов в давлении на законно, демократически избранные власти. Как заявил сам премьер Андрей Бабиш, пусть формируют партию, побеждают на выборах и отстраняют меня таким законным путем от власти. Мария Бенешова также не собирается уходить в отставку. С учетом того, что правительство опирается также на поддержку президента Милоша Земана, добиться его ухода законными методами у оппозиции практически нет шансов. Правящая коалиция меньшинства могла бы распасться, если бы из нее вышли социал-демократы. Однако их лидер Гамачек хоть и заявил, что считает правильным вести диалог с протестующими, но уточнил, что не будет давать Андрею Бабишу никаких советов на этот счет, а тем более чего-то требовать от премьера. Социал-демократы знают, что в случае досрочных парламентских выборов, которые могут последовать за отставкой правительства, они могут вообще не пройти в парламент так низки их рейтинги.

— Недавно прошли и выборы в Европарламент. В ходе него, в Чехии демократы не получили ни одного голоса. С чем это связано?

— Это не совсем так. На втором месте по итогам этих выборов была «Гражданские демократы» — это правоцентристская, достаточно демократическая партия, хоть и имеющая репутацию коррупционеров. Кроме того, своих депутатов в Европарламент отправили «Пираты», в Чехии эта партия сейчас имеет в своем активе, например, пост мэра Праги и занимает проевропейские, достаточно либеральные позиции и именно к фракции либералов в Европарламенте присоединяются в итоге «пиратские» депутаты. Что касается собственно либеральных партий, то они переживают сейчас кризис, либералы расколоты на несколько небольших партий и у них нет ярких лидеров, этим и объясняется их неуспех. Электорат у них в реальности есть.

— Насколько вообще нужной и влиятельной структурой является Европарламент?

— Европарламент с каждым годов повышает свою роль в ЕС. Он в полной мере стал законодательным органом, от его решений зависит состав Еврокомиссии. Отношение к Европарламенту как к чему-то совсем несерьезному связано с тем, что он постоянно принимает декларативные, не имеющие последствий громкие заявления, а также с простой инерцией сознания европейцев, которым кажется, что это до сих пор совещательный орган.

— Как Вы в целом охарактеризовали бы нынешнее состояние политических процессов в ЕС? Бродит ли по Европе призрак коммунизма или чего-то иного?

— Европа переживает кризис традиционных, сложившихся во второй половине ХХ века, партийных систем и связанную с этим антиистеблишментную волну повсеместного раздражения правящими элитами. На этой волне повсеместно во власть приходят популисты и новая гражданская оппозиция демократического толка. Сейчас, когда идет процесс трансформации, кажется, что европейская система стала очень нестабильной, но в реальности, думаю, в перспективе 10 лет, можно будет ожидать стабилизации и установления нового статус-кво с новыми партиями и идеями. Возможно, этот мир не будет так либерален, как в предшествующие десятилетия, однако и о победе право-популистов явно рано говорить. Достаточно посмотреть на успехи «левых» и «зеленых» на последних выборах в Европарламент.