ИВ и АПБ спорят, а забой скота на незаконных пунктах продолжается

«Агентство продовольственной безопасности (АПБ) будет информировать местные исполнительные и правоохранительные органы об обнаруженных на их же территории незаконных пунктах забоя скота.

Несмотря на предпринимаемые для борьбы с незаконными бойнями меры, на различных улицах города, а также обочине автодорог, регулярно выявляются факты забоя, раздела и продажи скота и мяса. Для предотвращения подобных нарушений и борьбы с незаконными пунктами забоя скота Агентство продбезопасности регулярно составляет списки подобных пунктов, о которых затем оповещаются местные власти и правоохранители», — заявила 9 апреля 2019 года пресс- секретарь Агентства продовольственной безопасности Айсель Ферзиева.

Ранее заведующий отделом Агентства продовольственной безопасности, главный государственный ветеринарный инспектор Галиб Абдулалиев сообщил, что незаконный забой скота чаще всего выявляется на территории Ясамальского, Низаминского, Бинагадинского, Хатаинского и Насиминского районов столицы.

Согласно указу президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении деятельности Агентства продовольственной деятельности» от 13 ноября 2017 года, в задачи этой структуры входит проведение в установленных законом случаях и порядке проверок продуктов питания на всех этапах производства пищевой продукции в соответствии с уровнем риска продукции. Задачей агентства также является осуществление государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей продуктов питания, и принятие мер по предупреждению правонарушений в данной сфере и привлечению лиц, допустивших правонарушения, к ответственности в установленном законом порядке.

Мы связались с представителями исполнительной власти Ясамальского, Низаминского, Бинагадинского, Хатаинского и Насиминского районов столицы. Они не согласились с заявлением Галиба Абдулалиева и в один голос заявили, что у них в районе незаконный забой скота не проводится.

«Кроме того, выявление и закрытие незаконно действующих пунктов по забою скота вовсе не входит в наши обязанности. Это обязанность Агентства продовольственной безопасности», — заявил нам заместитель главы исполнительной власти Низаминского района Ильдрым Мехтиев.

Глава пресс-службы ИВ Бинагадинского района Канан Керимов тоже считает, что решение относительно закрытия незаконных пунктов по забою скота может принимать лишь Агентство продовольственной безопасности. «Для выявления незаконных пунктов забоя скота на территории Бинагадинского района выявлением создана специальная комиссия, в которую входят представители исполнительной власти, правоохранительных органов и Агентства продовольственной безопасности», — добавил он.

# также выяснило позицию самого Агентства. «Мы активно сотрудничаем с местными органами исполнительной власти для прекращения незаконного забоя скота. Мы стараемся не использовать административные меры и отдаем предпочтение пропаганде современных методов забоя скота, — рассказали нам сотрудники агентства.- Сегодня в столице и в районах при поддержке местных исполнительных структур растет количество пунктов забоя, которые отвечают современным стандартам».

Но эксперт по проблемам животных Эльхан Мирзоев считает, что информирование местных исполнительных и правоохранительных органов не входит в обязанности Агентства продовольственной безопасности.

«Обязанностью Агентства является выявление пунктов незаконного забоя скота и их закрытие», — заявил # эксперт.