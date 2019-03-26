ИВ Баку о работе своих сотрудников в праздничные дни

Исполнительная власть города Баку прокомментировала информацию о работе своих сотрудников в праздничные дни.

В заявлении говорится, что в течение семи нерабочих дней по случаю праздника Новруз у Исполнительной власти города Баку, ее структурных подразделений, работников хозяйственных и обслуживающих сфер столицы был особый режим работы.

Было отмечено, что в эти дни Исполнительная власть Баку и другие структуры организовали в центре города, в некоторых поселках и ​​районах столицы массовые праздничные мероприятия, различные концертные программы и ярмарки.

«Руководство ИВ города Баку, ответственные представители аппарата, а также аппарата ИВ районов столицы, работники хозяйственных и обслуживающих сфер города выполняли свои прямые обязанности на своих рабочих местах для предотвращения любых негативных явлений, которые могут вызвать беспокойство жителей и гостей в дни праздника и массовых мероприятий, а также для поддержания чистоты в городе. И это вполне естественно.

Во время праздника Новруз все мероприятия в столице прошли на высоком уровне, и были предотвращены проблемы, которые могли бы вызвать беспокойство горожан.

Работникам, которые выполняли свои обязанности на рабочем месте в праздничные дни, будут предоставлены дополнительные выходные дни в соответствии с требованиями законодательства, будет рассмотрен вопрос об их вознаграждении. Мы удивлены тем, что кто-то высказывает недовольство в связи с этим и что пресса об этом пишет», — говорится в заявлении.