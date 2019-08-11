Иудеи и мусульмане не поделили Храмовую гору в Иерусалиме: есть пострадавшие

Столкновение между собравшимися на моления в честь Курбана-байрама мусульманами и полицией произошло на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает портал The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, вмешательству полицейских предшествовал конфликт мусульман с иудеями у входа на территорию святыни. Чтобы рассеять толпу, сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Известно, что в результате столкновения есть пострадавшие среди представителей двух религий, однако точное число пока не называется.

В дни исламских праздников Храмовая гора открыта только для посетителей, исповедующих ислам, но в этом году Курбан-байрам совпал с Девятым ава — национальным днем траура еврейского народа — днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Представители некоторых иудейских организаций просили власти обеспечить им вход в святыню, но полиция в целях безопасности ограничила доступ иудеям на Храмовую гору.

| 2019-08-11T13:42:28+00:00 11 августа 2019, 15:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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