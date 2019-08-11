Иудеи и мусульмане не поделили Храмовую гору в Иерусалиме: есть пострадавшие

Столкновение между собравшимися на моления в честь Курбана-байрама мусульманами и полицией произошло на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает портал The Jerusalem Post.

Как отмечает издание, вмешательству полицейских предшествовал конфликт мусульман с иудеями у входа на территорию святыни. Чтобы рассеять толпу, сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты. Известно, что в результате столкновения есть пострадавшие среди представителей двух религий, однако точное число пока не называется.

В дни исламских праздников Храмовая гора открыта только для посетителей, исповедующих ислам, но в этом году Курбан-байрам совпал с Девятым ава — национальным днем траура еврейского народа — днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы. Представители некоторых иудейских организаций просили власти обеспечить им вход в святыню, но полиция в целях безопасности ограничила доступ иудеям на Храмовую гору.