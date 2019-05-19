ITV обратился в Европейский вещательный союз в связи с ошибками, допущенными на карте Азербайджана в ходе «Евровидения 2019»

Телеканал ITV обратился в Европейский вещательный союз в связи с ошибками, допущенными на карте Азербайджана в ходе «Евровидения 2019». Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Общественной телерадиокомпании (ITV), размещенной на странице в Facebook.

«Вчера в ходе выступления представителя Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение-2019″, было обнаружено, что Карабах и Нахчыван не были отмечены на карте страны. В связи с этим Общественная телерадиокомпания сразу обратилась с протестом к организаторам конкурса и руководству Европейского вещательного союза. В настоящее время ожидается пояснение от противоположной стороны», — говорится в сообщении.