ITV обратился в Европейский вещательный союз в связи с ошибками, допущенными на карте Азербайджана в ходе «Евровидения 2019»

Телеканал ITV обратился в Европейский вещательный союз в связи с ошибками, допущенными на карте Азербайджана в ходе «Евровидения 2019». Об этом, как передает Trend, говорится в сообщении Общественной телерадиокомпании (ITV), размещенной на странице в Facebook.

«Вчера в ходе выступления представителя Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение-2019″, было обнаружено, что Карабах и Нахчыван не были отмечены на карте страны. В связи с этим Общественная телерадиокомпания сразу обратилась с протестом к организаторам конкурса и руководству Европейского вещательного союза. В настоящее время ожидается пояснение от противоположной стороны», — говорится в сообщении.

| 2019-05-20T00:26:50+00:00 19 мая 2019, 23:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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