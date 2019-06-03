Итальянский премьер пригрозил отставкой если споры правящих партий продолжатся

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности покинуть свой пост, если разногласия между правящими партиями «Движение «5 звезд» и «Лига» продолжатся. Об этом он заявил на пресс-конференции в правительственном дворце в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANSA.

«Я прошу каждую из политических сил сделать выбор и сказать, намерены ли они следовать положениям правительственного контракта», — заявил Конте.

По его словам, «обе политические силы должны осознавать свою задачу». «Иначе я откажусь от своего мандата», — предупредил итальянский премьер.