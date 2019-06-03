Итальянский премьер пригрозил отставкой если споры правящих партий продолжатся

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о готовности покинуть свой пост, если разногласия между правящими партиями «Движение «5 звезд» и «Лига» продолжатся. Об этом он заявил на пресс-конференции в правительственном дворце в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ANSA.

«Я прошу каждую из политических сил сделать выбор и сказать, намерены ли они следовать положениям правительственного контракта», — заявил Конте.

По его словам, «обе политические силы должны осознавать свою задачу». «Иначе я откажусь от своего мандата», — предупредил итальянский премьер.

| 2019-06-03T23:13:29+00:00 4 июня 2019, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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