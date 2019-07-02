Итальянский премьер отдает предпочтение женщинам

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте хотел бы видеть во главе Еврокомиссии (ЕК) женщину, но не назвал имен возможных кандидаток. Свое пожелание глава итальянского правительства выразил во вторник по прибытии на второе рабочее заседание экстренного саммита Евросоюза, посвященного обсуждению назначений на руководящие посты в ЕС, сообщает ТАСС.

«Мне лично хотелось бы, чтобы ЕК возглавила женщина», — сказал Конте. Он пояснил, что Италия выступает против «блокового подхода» в принятии решений о будущем руководстве ЕС. «Мы объяснили нашим партнерам, что решения должны принимать все, и мы не можем начать работу на основе решений отдельных представителей. ЕС включает 28 стран, а не состоит из блоков из двух-трех стран. Если Италия не принимает решение, это оскорбление не премьера, но всех итальянцев, которые участвовали в выборах и имеют право быть представленными», — сказал Конте.